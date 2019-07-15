شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة ناشئى السلة ومصارعة الذراعين للقاهرة عقب المشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة قادمة من بتسوانا، بعد التتويج بكأس البطولة الأفريقية.

كما وصل أيضا بعثة منتخب مصر لمصارعة الذراعين قادمين من مالى بعد حصولهم على المركز الثانى ببطولة أفريقيا للقوة لمصارعة الذراعين .

وكان منتخب ناشئى السلة، قد توج بالبطولة الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخ اللعبة، بعد الفوز على مالى فى نهائى البطولة التى أقيمت بالرأس الأخضر، كما تأهل إلى كأس العالم 2020 التى تقام ببلغاريا.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من: "محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على".





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