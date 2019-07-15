شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الأهلى يتقدم 6/0 أمام أوكام فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق الكرة بالأهلى الشوط الأول من اللقاء الودى امام أوكام الأسبانى بنتيجة ستة أهداف نظيفة والمقامة على ملعب لافينكا بمعسكر الفريق بإسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . وجاء تشكيل فريق الأهلى على النحو التالي: حراسة المرمى: على لطفي. خط الدفاع : أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط : حسام عاشور وحمدي فتحي وجونيور اجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات. خط الهجوم : وليد ازارو. Advertisements

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