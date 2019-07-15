سوبر كورة.. الزمالك يحدد بدلاء جدد للنقاز وحازم إمام فى انتقالات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو نادى الزمالك قائمة لاعبين تتم المفاضلة بينهم لدعم الجبهة اليمنى فى فترة الانتقالات الصيفية، بعد الاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى للفريق حول تلك المسألة. ورغم تمسك نادي الزمالك باستمرار حمدى النقاز لكن يخشى مسئولو القلعة البيضاء حدوث أى تطورات طارئة، لذا تقرر فتح قنوات اتصال مع بعض اللاعبين تحسبا لإمكانية احتياج تدعيم الجبهة اليمنى، خاصة بعد تلقى حازم إمام عدة عروض للرحيل خلال الأيام الماضية. وكان الزمالك تلقى ترشيحات مؤخرا من وكلاء اللاعبين بشأن ضم لاعبين فى تلك الجبهة. لمعرفة الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليمنى بالزمالك، اضغط هنا..

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