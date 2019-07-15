شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة لـ"الزمالك": إمام عاشور للبيع لأعلى سعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أن إدارة النادى وافقت على بيع إمام عاشور صانع ألعاب فريق الغزل والمعار لصفوف حرس الحدود لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح خالد عيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن غزل المحلة لم يتلق أى عرض رسمى من أى ناد يرغب فى الحصول على خدمات إمام عاشور، رغم وجود تأكيدات بتوقيع اللاعب للزمالك، موضحًا أنه فى حالة تلقى عروض رسمية سيكون البيع لمن يتقدم بأعلى سعر.

وكان مصدر مقرب من اللاعب أكد أن إمام عاشور قام بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، ويقترب بنسبة 90% من ارتداء قميص الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قام عاشور بتوديع زملائه فى فريق الحرس استعدادًا للرحيل، مشيرًا إلى أن نادى بيراميدز يصارع الزمالك على الصفقة.

وتابع المصدر أنه فى حالة موافقة المحلة على بيع اللاعب سواء للزمالك أو لأى ناد آخر سيكون على الفريق الذى حصل على خدمات إمام عاشور أن يدخل فى مفاوضات جديدة مع الحرس للتفاوض حول الموسم المتبقى للاعب فى عقد استعارته من المحلة.