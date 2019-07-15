شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انتقال "بازوكا" مدافع الاتحاد للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبد الرازق "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى وقبول العرض المالى الوارد إلى إدارة النادى لانتقال اللاعب. وانتقل "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى بعد الاطلاع على الرؤية الفنية طلعت يوسف المدير الفنى للفريق وموافقته على انتقال اللاعب. Advertisements ويسعى طلعت يوسف بالاتفاق مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة المقبلة لبناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز وحصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وإسعاد جمهور سيد البلد. وسبق وأعلن طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الجهاز المعاون له بالاتحاد ويضم كل من عبد الجليل إمام فى منصب مدير الكرة وكلا من منير عقيلة ومحمد إبراهيم كمدرب عام ومجدى بهلول مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال واستمرار الجهاز الطبى والإدارى السابق.

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