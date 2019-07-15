شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 4 برونزيات ببطولة أفريقيا لناشئى الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب الوطنى لناشئى الريشة الطائرة تحت 15 سنة بـ4 ميداليات برونزية، خلال مشاركته فى بطولة أفريقيا التى أقيمت بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الحالى.

وجاءت النتائج على النحو التالى:

حصدت زينة محمد على الميدالية البرونزية لمنافسات الفردى، كما توجت مع زميلتها دانية ياسر بالميدالية البرونزية فى منافسات الزوجى، فيما حصل الزوجى المكون من محمود محمد حسن وعمر رفعت بالميدالية البرونزية فى زوجى البنين.

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وكان المنتخب الوطنى قد حصد برونزية منافسات الفرق مع بداية البطولة القارية. وتضم قائمة منتخبنا الوطنى 8 لاعبين وهم: محمود محمد حسن - محمد حجازى السيد - معاذ هشام حسن - عمر محمد رفعت - دانية ياسر نبيل - ريم حسن حمدى - زينب يحيى - بسملة محمد عبد العال.

ويشرف على الإدارة الفنية للاعبين آلاء يوسف المدير الفنى للفريق، فيما يشرف على النواحى الإدارية شريف جعفر عضو مجلس الإدارة.