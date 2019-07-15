ماني وميسي وفان دايك يقتربون من الكرة الذهبية.. وصلاح خارج المنافسة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قلبت منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر قائمة الأقرب إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعد أداء اللاعب المصري محمد صلاح المخيب للآمال وخروج المنتخب المصري من المنافسات بدور الـ16 أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وتبدو حظوظ اللاعب السنغالي ساديو ماني، بعد تألقه في بطولة أمم أفريقيا، قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

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وتوقعت صحيفة “آس” الإسبانية أن يكون ماني مرشحا للفوز بالجائزة، ومنافسا قويا لنجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب ليفربول فيرجيل فان دايك.

وأرجعت الصحيفة ترشيحها لماني للفوز بالجائزة إلى دوره الكبير في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية، هذا إلى جانب تألقه مع ليفربول، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ماني من إحراز 3 أهداف في البطولة الأفريقية معادلا رقم الجزائري رياض محرز والزامبي سيدريك باكامبو، والجزائري الأخر آدم وناس.