الامارات | الوحدة يجدد عقد أحمد راشد 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يجدد عقد أحمد راشد 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، في بيان رسمي لها، تجديد عقد المدافع الدولي أحمد راشد ( 23 عاما ) لمدة ثلاث سنوات. ووقع اللاعب عقده الجديد، مساء اليوم، خلال وجوده مع فريقه بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بهولندا استعدادا للموسم الجديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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