شكرا لقرائتكم خبر عن قراء «المصري اليوم»: اتحاد الكرة المسؤول الأول عن فشل المنتخب في كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حمّل متابعو موقع «المصري اليوم» اتحاد الكرة المصري مسؤولية فشل منتخب مصر الأول خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.

وخرج المنتخب المصري الأول من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف للاشيء في البطولة التي تنظمها مصر حالياً.

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وأجرت «المصري اليوم» استطلاعاً للرأي بين قراء موقعها الإلكتروني حول من يتحمل المسؤولية الأكبر لخسارة المنتخب؟.

ووقع اختيار 64،17% من الأصوات على الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يرى 24.% أن اللاعبين وما قدموه في الملعب هو ما تسبب في هذا الخروج المخزي للمنتخب من دور الـ16 على أرضه وبين جماهيره.

وحمّل 11.53% من الأصوات المدير الفني المكسيكي أجيري المسؤولية بسبب اختياراته الفنية وعناصرها التي لم تتح للمنتخب تقديم مستوى أفضل.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة استقالته، وذلك عقب خروج المنتخب المصري الأول من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، فيما اعترف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المستقيل بمسؤولية اتحاد الكرة عما وصل إليه المنتخب والأداء الذي ظهر عليه في البطولة، لأنه هو من تعاقد مع المدرب المكسيكي أجيري.