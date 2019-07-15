غياب صلاح.. 28 لاعبا في قائمة ليفربول لمعسكر أمريكا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر هناك استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020).

وغاب الدولي المصري محمد صلاح عن القائمة بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، بجانب السنغالي ساديو ماني الذي وصل إلى نهائي المسابقة، والثنائي البرازيلي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو المتوجان بكوبا أمريكا.

وسيلعب ليفربول أمام كل من بوروسيا دورتموند الألماني يوم 19 يوليو وإشبيلية الإسباني 21 يوليو قبل اختتام معسكر أمريكا بمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في 24 من الشهر الجاري.

ويلتقي ليفربول وصيف بريميرليج بمانشستر سيتي بطل ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، في بطولة الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مطلع الموسم الجديد، في الرابع من أغسطس المقبل.

Advertisements

جدير بالذكر أن ليفربول سيفتتح مشواره في النسخة الجديدة لبريميرليج حين يستضيف فريق نوريتش سيتي على ملعب "آنفيلد" يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يكون صلاح متاحًا للمشاركة في المباراة.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

كلاين، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، جوميز، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، مينوليه، بروستر، روبيرتسون، أوريجي، ماتيب، كينت، لويس، فيليبس، جونز، هاوفر، أويرزينسكي، دونسان، وودبورن، ويلسون، لاروسي، أرنولد، فان دين بيرج وأثيرتون.