آرسنال يقترب من اقتناص نجم البرازيل

كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، عن اقتراب آرسنال الإنجليزي من الظفر بخدمات أحد مواهب منتخب السامبا، التي تألقت في كوبا أمريكا 2019.

وبحسب شبكة "فوكس سبورتس"، أوشك آرسنال على ضم إيفرتون سواريس، جناح جريميو البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وجذب إيفرتون أنظار العديد من كبار الأندية في أوروبا مؤخرًا، حيث سجل صاحب الـ23 عاما 3 أهداف في كوبا أمريكا، بخلاف الكثير من الأهداف في الدوري البرازيلي.

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وأشارت الشبكة إلى أن إدارة آرسنال أرسلت أطباء للبرازيل، للكشف على اللاعب، حيث سيصلون غدًا إلى بورتو أليجري.

وبحسب ذات المصدر، ستتم الصفقة مقابل 28 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو أخرى كمتغيرات متعلقة بالأداء.

يُذكر أن إيفرتون كان على وشك الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي، في يناير/كانون ثان الماضي، أثناء فترة وجود البرازيلي ليوناردو في إدارة الروسونيري.