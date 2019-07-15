الهلال السعودي يوقع عقد رعاية جديد لخمس سنوات

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، صفقة رعاية جديدة لدعم النادي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووقع رئيس النادي الأزرق مساء اليوم الإثنين، عقد شراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز"، الأستاذ غصاب بن سلمان المنديل، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، وعدد من كبار التنفيذيين في الشركة الراعية.

وبموجب الاتفاقية ستكون "جاهز"، شريك توصيل الأطعمة الرسمي والحصري لـ"الهلال"، حيث يمتد العقد بين الطرفين لخمس سنوات بدءا من الموسم الرياضي القادم 2019-2020.

وقد جرت مراسم التوقيع في قاعة كبار الشخصيات في إستاد جامعة الملك سعود، في حين سيحصل الراعي على العديد من المزايا والحقوق، تشمل الفعاليات والحملات التسويقية، وسيظهر شعاره في منطقة أعلى الصدر في قمصان فريق كرة القدم بنادي الهلال.

وتعتبر هذه هي الرعاية الخامسة لنادي الهلال، وبحسب المصادر فإن الفريق ينتظر توقيع عقد رعاية آخر، سيكون في أعلى الظهر، وسيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة.