فان دير سار: أمثالؤ شريان حياة أياكس

أبرز أسطورة الكرة الهولندية، والمدير العام لأياكس أمستردام، إدوين فان دير سار، اليوم الاثنين، أهمية تطوير المواهب لناديه.

وقال فان دير سار، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "تطوير المواهب هو شريان الحياة لدينا، وجزء من تاريخ بلدنا، فنحن نقطة صغيرة على هذا الكوكب، لذلك يجب أن نكون مُبتكرين ومُبدعين".

وأضاف: "لدينا الكثير من الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في هيكل واحد منظم جيدًا، هناك الكثير من المواهب، ونريد أن يكون هؤلاء الأطفال محترفين في الخارج، في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "هدف أياكس هو تطوير هذه المواهب ليكونوا أبطالا مثل كرويف، بيركامب، سيدورف، ومؤخرًا مثل دي يونج ودي ليخت، حيث يعتمد أياكس جزئيًا على اللاعبين الشباب".

واختتم حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق: "حين لا تتاح لك الفرصة لشراء نجوم، يجب أن تكون مستيقظا وتتأكد من وصولك إلى القمة بشكل مختلف، لذلك نحن نعمل بجد لمساعدة اللاعبين على التطور، بإعدادهم للفريق الأول".