الاتفاق يقترب من ضم نجم المنتخب التونسي

قدمت إدارة نادي الاتفاق، عرضًا رسميًا لنادي ديجون الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب التونسي، نعيم السليتي، المتألق مع المنتخب في بطولة أفريقيا الأخيرة.

وأبدت إدارة خالد الدبل رغبة كبيرة في ضم اللاعب لصفوفها في الموسم المقبل، وقد قدم النادي الشرقاوي عرضًا بقيمة 2.7 مليون يورو، ولكن النادي الفرنسي لم يوافق على هذا العرض، وطالب بزيادة المبلغ، كون النادي الفرنسي قد اشترى اللاعب بمليوني يورو.

وتشير المصادر، إلى أن إدارة نادي الاتفاق طلبت من لاعبها التونسي فخرالدين بن يوسف، إقناع السليتي بالقدوم للدوري السعودي، وقد تواجد اللاعب في مصر لحضور مباراة تونس والسنغال في الدوري نصف النهائي، والتقى اللاعب وأخبره عن الاتفاق، وأبدى نعيم موافقته، ولكنه ينتظر موافقة الفريق الفرنسي.