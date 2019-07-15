شكرا لقرائتكم الهلال يوقع اتفاقية شراكة مع "جاهز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل اتفاقية شراكة مع شركة "جاهز" لتوصيل الطلبات تمتد خمس سنوات ابتداء من الموسم المقبل.

ووقع الاتفاقية رئيس الهلال فهد بن نافل والرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" غصاب المنديل، على أن يظهر شعار "جاهز" أعلى الصدر في قمصان فريق كرة القدم الأول.

ويعتبر عقد "جاهز" خامس عقود الشراكة التي وقعتها إدارة الهلال الجديدة، بعد إعمار والتعاونية وفلاي إن وشركة "S-TEAM"، بينما استمر عقد شركة المملكة القابضة.