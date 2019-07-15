شكرا لقرائتكم مدرب الوحدة يعيد التركي تشولاك إلى قائمة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش إعادة لاعب الاستثمار التركي إيمري تشولاك إلى قائمة الفريق الموسم المقبل، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الفائت بعيداً عن الملاعب.

وتعاقدت إدارة الوحدة الصيف الفائت مع صانع الألعاب التركي تشولاك قادماً من ديبورتيفو لا كورونا الإسباني الذي هبط وقتها إلى دوري الدرجة الثانية في بلاده.

وشارك تشولاك مع الوحدة في 14 مباراة دورية الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى اتحاد جدة بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.