شكرا لقرائتكم إشبيلية يضم توريس من بورتو البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين ضم الجناح الإسباني أوليفر توريس نجم بورتو البرتغالي لمدة خمسة مواسم.

وقال إشبيلية في بيان له: في الرابعة والعشرين من عمره، جاء توريس إلى إشبيلية متمتعا بنضج كبير في مسيرته ولديه هدف محدد وهو إبراز إمكانياته في بطولة الدوري الإسباني.

وبعد أن نشأ في صفوف قطاع الناشئين في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، انتقل توريس لعدة أندية على سبيل الإعارة مثل فياريال وبورتو، حتى اشتراه النادي البرتغالي بصفة نهائية في 2016 ولعب توريس معه ثلاثة مواسم خاض خلالها 146 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 21 هدفا أخرى.

وبعد انتقاله لإشبيلية، يعود توريس مرة أخرى للعمل مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي الذي عمل معه خلال فترة احترافه بين صفوف بورتو وخلال تواجده مع المنتخب الإسباني للشباب.