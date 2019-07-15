سوبر كورة.. خماسى أهلاوى مطلوب فى الإسماعيلى وإنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل 5 لاعبين من صفوف فريق الكرة بالنادى الأهلي، فى دائرة اهتمامات ناديى الإسماعيلى وإنبى للتعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وأبدى نادي الإسماعيلى رغبته فى التعاقد مع عدد من لاعبى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه ونفس الأمر بالنسبة لنادي إنبى وتوافقت رغبة النادي عند أسماء محددة بالقائمة الحمراء منتظر رحيلها فى الموسم الجديد. ويسعى النادي الأهلي، لاستغلال الأسماء المنتظر رحيلها فى الميركاتو الصيفى، للدخول فى صفقات تبادلية مع الأندية التى يسعى مسئولو القلعة الحمراء، لتدعيم صفوف فريق الكرة من خلالها وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة. لمعرفة التفاصيل وأسماء لاعبى الأهلي المطلوبين فى الإسماعيلى وإنبى، اضغط هنا..

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