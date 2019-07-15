شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشد من أزر ساسى بعد ركلة جزاء السنغال ويتفقان على موعد الانضمام للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو الزمالك والجهاز الفنى، مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس، للشد من أزره بعد إهداره ركلة جزاء أمام السنغال فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، وعدم وصول نسور قرطاج لنهائى أمم أفريقيا.

وحرص بعض المسئولون بالزمالك وكذلك الجهاز الفنى علي الشد من أزر فرجانى ساسى، وعدم لوم نفسه بعد إهدار ركلة الجزاء خاصة وأن الوقت الأصلى من المباراة كان انتهى بالتعادل، كما اتفق الزمالك مع اللاعب على موعد الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق عقب الانتهاء من مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالكان، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي:

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الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك – الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون – الأهلي 24 يوليو

الأهلى – الزمالك 28 يوليو