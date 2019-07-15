شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الرجاء وديا.. ويحدد موعد عودة الدوليين للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يخوض فريق الكرة بنادى بيراميدز مباراة ودية أخيرة فى معسكره المقام حاليا بمدينة الإسكندرية أمام نادى الرجاء يوم الأربعاء المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة إلى القاهرة، وخاض بيراميدز مباراة ودية أولى فى المعسكر أمام البطل الأولمبى، فى إطار الإعداد للموسم الجديد.

وحدد نادى بيراميدز موعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق الذى يستعد لخوض مباريات كأس الكونفدرالية واستئناف كأس مصر خلال المرحلة المقبلة، ومنح نادى بيراميدز، لاعبى الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء المشاركة فى كأس أمم إفريقيا، لالتقاط الأنفاس على أن يعود اللاعبون للتدريبات مرة أخرى يرم ١٩ يوليو الجاري.

ويضم بيراميدز بين صفوفه ٥ لاعبين دوليين وهم أحمد الشناوى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد، بجانب أحمد على الوافد الجديد، ويستعد الفريق لخوض أول مشاركة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية مع بداية شهر أغسطس بجانب استئناف مباريات كأس مصر والإعداد للموسم المحلى الجديد.