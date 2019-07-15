مران قوى للغائبين عن ودية اوكام الإسبانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلى الودية أمام اوكام الإسبانى الودية المقامة حاليا على ملعب لافينكا بمعسكر الإعداد الخارجى بإسبانيا. وقاد اليخاندرو مخطط الأحمال مرانا بدنيا للمجموعة التى ضمت كل من: أحمد حمودى وأحمد علاء ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم وعربى بدر وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد طارق ورمضان مصطفى. كان مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قد أعلن عن تشكيل الفريق لخوض مباراة اوكام الإسبانى الودية وجاء التشكيل على النحو التالى : Advertisements حراسة المرمى : على لطفي. خط الدفاع : احمد فتحى ومحمد نجيب ورامى ربيعة وعلى معلول. خط الوسط : حسام عاشور وحمدى فتحى وجونيور اجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات. خط الهجوم : وليد ازارو.

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