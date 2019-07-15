شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية الدولية يكرم أحمد رشدى أفضل حكم ببطولة العالم للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الألمانى توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالمستوى التى وصلت إليه رياضة القوس والسهم تحت قيادة إيجور إيردنر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولى للقوس والسهم. جاء ذلك خلال حضوره نهائيات بطولة العالم التى أقيمت فى هولندا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. عبر رئيس الأولمبية الدولية عن سعادته بالتطور التى وصلت إليه اللعبة التى تتميز بعنصر التشويق والإثارة فى المنافسات، مشيدا بالأداء الفنى للحكام على رأسهم المصرى أحمد رشدى. Advertisements حظى أحمد رشدى بتقدير لجنة الحكام الدولية وتوج بلقب أفضل حكم فى البطولة نظرا لأدائه المتميز والالتزام مما جعل اللجنة تسند إدارة المباراة النهائية فى البطولة تحكيميا له كأول حكم عربى وأفريقى بعد المستوى الذى ظهر به. من المنتظر أن يشارك رشدى فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى تقام فى طوكيو لإدارة مباريات القوس والسهم.

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