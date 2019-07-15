شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يهزم بيراميدز فى صراع إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادي الزمالك، من حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المُعار لحرس الحدود، بعد صراع شديد مع نادي بيراميدز.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض ينهى حالياً صفقة ضم إمام عاشور، بعدما وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات حيث تابع المصدر ذاته إن الصفقة سيتم الانتهاء منها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

تابع المصدر ذاته إن عرض الزمالك إلى غزل المحلة وحرس الحدود لضم اللاعب يفوق عرض بيراميدز الذى نافس الأبيض حول ضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

لمعرفة تفاصيل انتقال إمام عاشور للزمالك وتفوق الأبيض على عرض بيراميدز، اضغط هنا..