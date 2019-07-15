شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطلب 40 مليون جنيه مقابل بيع أنطوى للزمالك.. ويرفض التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى مصر المقاصة، دخول الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق فى صفقة تباديلة مع الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما دخل اللاعب الغانى ضمن حسابات الأبيض لتدعيم خط هجومه.

وكشف مصدر مطلع بنادى المقاصة، إن إدارة النادى تتمسك بتطبيق سياسة الاستثمار فى قطاع كرة القدم، وترفض الصفقات التباديلة مع أى ناد، مشيرًا إلى إنه تم تحديد مبلغ ما بين 35 إلى 40 مليون جنيه، نظير بيع جون أنطوى للزمالك أو أى ناد آخر يرغب فى التعاقد معه.

أضاف المصدر، أن إدارة الزمالك ترغب فى ضم جون أنطوى من المقاصة مقابل انتقال الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض للفريق الفيومى، وهو ما رفضه مسئولو الأخير، وأبدوا تمسكهم ببيع اللاعب دون الدخول فى أى صفقات تبادلية أو الحصول على جزء مادى مع ضم أى لاعب أخر.

وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك، طلب من مجلس الإدارة دراسة عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض الذى انتهت إعارته لنادى الوحدة السعودى، بنهاية الموسم الجارى، ويرغب خالد جلال فى تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض، بمهاجم سوبر، لا سيما وأن كاسونجو سبق وقدم أداء مميزًا مع الزمالك، قبل أن يتم إعارته بعد التعاقد مع المغربى خالد بوطيب.