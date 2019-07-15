شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يمدد تعاقده مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن إدارة النادى نجحت فى تمديد العقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، بعد أن كان يتبقى فى تعاقده موسم واحد.

وكان الخلاف المادى بين مسئولى النادى الأهلى وطاهر محمد طاهر بشأن الشرط الجزائى تسبب فى تجميد الصفقة حتى الآن، حيث دخل الأهلى فى مفاوضات مُكثفة مع لاعب المقاولون العرب خلال الفترة الماضية، ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة للغاية قبل أن تشهد الصفقة تجميد واضح.

وعلم ”الخليج 365” أن الخلاف حول قيمة الشرط الجزائى بين اللاعب والأهلي تسبب في توقف المفاوضات خلال الأيام الماضية الأمر الذى يُهدد إتمام الصفقة.

صفقة طاهر طاهر قد لا تتم فى الموسم الحالى بسبب أزمة الشرط الجزائي ومبالغة المقاولون العرب فى طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب، كما أن إدارة القلعة الحمراء قررت التمّهل فى إتمام الصفقة بعدما نجح الاهلي فى تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيفلد الإنجليزي لمدة موسم آخر.