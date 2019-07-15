سوبر كورة.. بيراميدز يحدد مصير صانع ألعاب الأهلى فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب نادى بيراميدز، فى تأجيل حسم مصير إسلام محارب، صانع ألعاب الأهلى، بعد اقترابه من الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
ودخل إسلام محارب فى حسابات العديد من أندية الدورى المصرى الممتاز، بعد خروجه من حسابات النادى الأهلى، والاستقرار على رحيله لصعوبة تواجده بشكل أساسى فى المباريات.
وأبدى ناديى سموحة وإنبى رغبة فى التعاقد مع إسلام محارب، لكن تسبب بيراميدز فى إيقاف المفاوضات بشكل مؤقت.
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