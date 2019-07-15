شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يتأهل إلى دور الـ64 ببطولة العالم للسلاح فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد عامر لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف إلى دور الـ64 ببطولة العالم بالمجر، بالفوز على لاعب الهند بنتيجة 15/6 فى منافسات سلاح السيف. فيما خسر ثنائى سلاح السيف سارة تامر "نونو" وناردين إيهاب فى دور الـ64 التمهيدى ببطولة العالم المقامة فى المجر لجميع الأسلحة. وتلقت سارة تامر الخسارة من لاعبة تونس بنتيجة 15 / 11، بينما خسرت ناردين إيهاب من لاعبة إسرائيل 15 / 12. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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