لدغة بلماضي.. محرز يكرر ما فعله مدربه أمام فرنسا قبل 18 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح الجزائري الدولي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم الجمعة المقبل في القاهرة، بطريقة رائعة جعلت الجميع يرفع له القبعة ويكيل له عبارات المديح والثناء.

المباراة كانت في طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله والاحتكام إلى الوقت الاضافي، حصل الفريق الجزائري على ضربة حرة خارج منطقة الجزاء مباشرة ليظهر محرز ، حيث أخذ الكرة من زميله يوسف بلايلي، وسدد الكرة بطريقة رائعة لتسكن شباك حارس نيجيريا محرزا هدفا ادخل الجزائريين في فرحة جنونية، وكيف لا وهم الذين انتظروا هذه اللحظات منذ 29 عاما.

هذه الكرة أعادت للأذهان ما فعله جمال بلماضي، المدير الفني الحالي لمنتخب الجزائري، حين سدد الكرة بنفس الطريقة لكن بقدمه اليمنى، خلال مواجهة محاربي الصحراء الودية أمام المنتخب الفرنسي، في لقاء جمع بين المنتخبين عام 2001.

Advertisements

المباراة التي أقيمت يومها في ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، انتهت بخسارة منتخب الجزائر بنتيجة أربعة أهداف لهدف، حيث كان يتواجد ضمن كتيبة المنتخب الفرنسي عدد من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000.

وجاء هدف منتخب الجزائر الوحيد في تلك المباراة الودية عن طريق جمال بلماضي، حيث حصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء وسددها باتقان بقدمه اليمنى لتسكن شباك حارس منتخب فرنسا.