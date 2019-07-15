العائدون للصحراء.. محاربون بزي أوروبي على أعتاب كتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سنوات النضال وتقديم آلاف الشهداء لتحرير الأرض، انتهت بإعلان استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في سنة 1830، وقد تلا إعلان الاستقلال الجنرال شارل ديجول عبر التلفزيون، مخاطباً الشعب الفرنسي، بأنه جاءَ الاستقلال نتيجة استفتاء تقرير المصير، المنصوص علية في اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962، وأعلن على إثره ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 سبتمبر ومغادرة مليون من الفرنسيين المعمّرين بالجزائر منذ سنة 1830.

العلاقة بعد رحيل فرنسا عن الأراضي الجزائرية اخذت منحنى آخر، حيث كان هناك البعض يرحلون للبحث عن فرصة أو عمل في فرنسا وبعد ذلك استقر بهم الحال هناك وانجبوا أبنائهم على الأراضي الفرنسية، لكنهم أبدا لم ينسوا الجزائر ارضا أوشعبا.

طوال العقود التي تلت رحيل فرنسا عن أرض الجزائر، لم تتوقف الهجرة إلى أوروبا وخاصة فرنسا، التي تعد حلما للكثير من العرب والأفارقة الذين ضاق بهم الحال في أوطناهم ، فقرروا عبور البحر للجانب الأخر بحثا عن طريق جديد ربما يكون يحمل النجاة.

الكرة لم تكن بعيدة عن تأثير فرنسا على الشعب الجزائري، فهناك المئات من اللاعبين داخل الدوري الفرنسي بكل درجاته يلعبون باسم فرنسا ولكن هم في الأصل تعود جذورهم إلى وطنهم الأم الجزائر، وغالبيتهم حين يقعون في فخ المفاضلة بين تمثيل فرنسا أو العودة للجزائر يختارون الوطن الأم.

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الجيل الحالي لمنتخب الجزائر تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا 2019 بعد غياب دام لـ 29 عامًا، لامتلاكه كتيبه من اللاعبين المميزين في جميع الخطوط غالبيتهم من المحترفين خارج الجزائر.

منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، المولود في فرنسا، اختار كتيبة مكونة من 23 لاعبا لخوض نزال أمم أفريقيا 2019 بمصر، كان غالبتهم من مواليد فرنسا والباقي من أبناء الجزائر، استطاع الوصول بهم للنهائي لأول مرة منذ عام 1990، حين حصد الخضر اللقب الوحيد في تاريخهم.

قائمة منتخب الجزائر التي تلعب في كأس الأمم الأفريقية 2019 بها 23 لاعبا، منهم 14 لاعب ولدوا في فرنسا وهم ( اليكساندر اوكيدجا - رايس امبولحي- عيسى ماندي - مهدى جيان تاهرات- مهدي زفان- اسماعيل بن ناصر- مهدي عبيد- عدلان قديورة- محمد فارس- ياسين براهيمي- رياض محرز- أدم أوناس- سفيان فيغولي- أندي ديلورت).

وعلى الجانب الأخر يتواجد مع منتخب الجزائر 9 لاعبين فقط ولدوا داخل المدن الجزائرية وهم (عز الدين دوخة - جمال الدين بلعمري - رفيق حليش- رامي بن سبعيني- يوسف عطال- هشام بوداوي- يوسف بلاليلي- بغداد بونجاح- اسلام سليماني ).

وسيكون بلماضي على موعد مع كتابة التاريخ من جديد للجزائر، في حالة فوز الجزائر على السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.