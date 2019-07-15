بعد اتهام بيراميدز بـ"القرصنة".. ماذا تقول اللوائح فى صفقة هداف الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

انضم أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري الممتاز في الموسم الحالي إلى نادي بيراميدز، بعد إتمام الأخير كافة الإجراءات الرسمية للحصول على خدماته.

وهاجم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، نادي بيراميدز بعد إعلانه التعاقد مع أحمد علي متهماً النادي الأزرق بـ"القرصنة".

ودفع بيراميدز نصف مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي مع نادي المقاولون العرب.

وكسر الشرط الجزائي هو بند يتم وضعه في عقد اللاعب لحماية ناديه، بحيث يكون هذا البند هو مصدر الحماية الأول للاعبهم في حال رغب به نادٍ آخر.

وينص بند الشرط الجزائي في عقد أي لاعب، على أنه في حال أراد نادٍ الحصول على خدمات اللاعب بدون موافقة النادي عليه، يقوم هذا النادي بدفع مبلغ محدد متفق عليه مسبقاً.

وتقول الفقرة الثالثة من المادة 17 في قانون الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "يجوز للأطراف أن ينصوا في العقد على المبلغ الذي يجب على اللاعب دفعه للنادي تعويضًا من أجل إنهاء العقد من جانب واحد، وهو ما يسمى ببند الاستحواذ، ميزة هذا البند هي أن الطرفين يتفقان على المبلغ في البداية ويوثقان هذا في العقد، بدفع هذا المبلغ للنادي".

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وتُضيف المادة 17 بقانون الاتحاد الإنجليزي: "يحق للاعب إنهاء عقد العمل من جانب واحد باستخدام شرط الاستحواذ، ويتفق الطرفان على إعطاء اللاعب الفرصة لإلغاء العقد في أي لحظة وبدون سبب وجيه، وبالتالي لا يجوز فرض عقوبات رياضية على اللاعب نتيجة لذلك من الإنهاء المبكر".

ويُتيح قانون التعاقدات بين الأندية واللاعبين، فكرة أنه يمكن للاعب دفع المبلغ المتفق عليه في العقد لتحرير نفسه، ويكون من المعتاد أن النادي الذي يرغب في التوقيع مع اللاعب يوفر المال له لتعويض ناديه السابق وفقاً لما قاله سانشيز بوتي رئيس المسائل القانونية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية.

ويعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز اللاعبين الذين لجأوا إلى فسخ عقده من طرف واحد، بعدما دفع مبلغ 222 مليون يورو الشرط الجزائي في عقده، للانتقال إلى النادي الفرنسي في عام 2017، بعدما رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الحصول على الشرط الجزائي من جانب إدارة النادي الباريسي مبديا شكوكه حول توافق الأمر مع قواعد اللاعب المالي النظيف.

ويعتبر الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي من الحالات المشابهة للنجم البرازيلي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتك بلباو ناديه السابق، والتي تبلغ 80 مليون يورو.

وشهد سوق الانتقالات في أوروبا، العديد من الصفقات التي تمت بواسطة دفع النادي الذي يرغب في ضم أحد اللاعبين قيمة الشرط الجزائي في عقده، وكان آخرها حصول نادي برشلونة الإسباني على خدمات أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو من نادي أتليتكو مدريد وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، شهد كسر شرط جزائي آخر، بعدما تعاقد نادي أتليتكو مدريد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس من نادي بنفيكا بمبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.