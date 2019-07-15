بالمستندات.. شبهة فساد جديدة تطارد رئيس الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، شبهة فساد جديدة طرفها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تتعلق بحصوله على بدل للإقامة والسفر بشكل غير مستحق.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا مطولًا، أوضحت خلاله أن أحمد أحمد حصل على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، مصر ومدغشقر في آن واحد.

ووفقًا لما نشرته بي بي سي بالمستندات، فإن رئيس الكاف حصل على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو من عام 2018، في ظل التأكيد على تواجده في مصر ثم روسيا.

وحصل أحمد على 450 دولار عن اليوم الواحد الذي تواجد خلاله في روسيا أثناء فترة كأس العالم، وذلك على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي ليس له أي دور في تنظيم المونديال، وفقًا لما ذكرته الهيئة.

وحسب ما جاء في مستندات بي بي سي، فإن أحمد أحمد توجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، لحضور كونجرس الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي امتد لفترة 41 يومًا في الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو.

إلا أن المستندات أثبتت سفر رئيس الكاف إلى مصر من روسيا يوم 23 يونيو ولمدة أربعة أيام، قبل أن يسافر يوم 27 من الشهر نفسه نحو مدغشقر وحتى الأول من يوليو.