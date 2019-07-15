بالمستندات.. شبهة فساد جديدة تطارد رئيس الكاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، شبهة فساد جديدة طرفها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تتعلق بحصوله على بدل للإقامة والسفر بشكل غير مستحق.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا مطولًا، أوضحت خلاله أن أحمد أحمد حصل على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، مصر ومدغشقر في آن واحد.
ووفقًا لما نشرته بي بي سي بالمستندات، فإن رئيس الكاف حصل على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو من عام 2018، في ظل التأكيد على تواجده في مصر ثم روسيا.
وحصل أحمد على 450 دولار عن اليوم الواحد الذي تواجد خلاله في روسيا أثناء فترة كأس العالم، وذلك على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي ليس له أي دور في تنظيم المونديال، وفقًا لما ذكرته الهيئة.
وحسب ما جاء في مستندات بي بي سي، فإن أحمد أحمد توجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، لحضور كونجرس الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي امتد لفترة 41 يومًا في الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو.
إلا أن المستندات أثبتت سفر رئيس الكاف إلى مصر من روسيا يوم 23 يونيو ولمدة أربعة أيام، قبل أن يسافر يوم 27 من الشهر نفسه نحو مدغشقر وحتى الأول من يوليو.
سفر رئيس الكاف إلى ثلاث دول في فترة واحدة أدى إلى منحه بدلات مضاعفة لثلاث مرات، حيث كشف مستند آخر بتاريخ 28 سبتمبر، حصوله على مبلغ 18.450 دولار من الاتحاد الأفريقي عن مدة 41 يوم قضاها في روسيا في الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو.
وفي مستند آخر بتاريخ 9 سبتمبر، حصل أحمد أحمد على مبلغ 4.050 دولار من الكاف عن قضاء فترة تسعة أيام من 23 يونيو وحتى 1 يوليو بسبب سفره من روسيا إلى مصر.
وشددت بي بي سي، أن أحمد أحمد لم يكن متواجدًا في روسيا أو مصر خلال الفترة من 27 يونيو إلى أول يوليو، حيث كان متواجدًا في مدغشقر وفقًا لما ذكرته المستندات التي اطلعت عليها.
أي أن رئيس الكاف -وفقًا لمستندات بي بي سي- حصل على بدلات الإقامة والسفر عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، إلى جانب بدلات أخرى عن الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو، ثم بدلات عن الفترة من 27 يونيو وحتى 1 يوليو، ما يعني مضاعفة بدلاته لثلاث مرات.
وأرسلت الهيئة البريطانية استفساراً إلى الكاف ورئيسه من أجل معرفة ما إذا كان متواجدًا في مدغشقر خلال هذه الفترة من عدمه، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن، حسبما ذكرت.
واختتمت بي بي سي تقريرها بالإشارة إلى أن أحمد أحمد يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 40 ألف دولار من الكاف -480 ألف دولار سنويًا-، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كإضافات بقيمة راتب شهرين لكل عام.
سفر رئيس الكاف إلى ثلاث دول في فترة واحدة أدى إلى منحه بدلات مضاعفة لثلاث مرات، حيث كشف مستند آخر بتاريخ 28 سبتمبر، حصوله على مبلغ 18.450 دولار من الاتحاد الأفريقي عن مدة 41 يوم قضاها في روسيا في الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو.
وفي مستند آخر بتاريخ 9 سبتمبر، حصل أحمد أحمد على مبلغ 4.050 دولار من الكاف عن قضاء فترة تسعة أيام من 23 يونيو وحتى 1 يوليو بسبب سفره من روسيا إلى مصر.
وشددت بي بي سي، أن أحمد أحمد لم يكن متواجدًا في روسيا أو مصر خلال الفترة من 27 يونيو إلى أول يوليو، حيث كان متواجدًا في مدغشقر وفقًا لما ذكرته المستندات التي اطلعت عليها.
أي أن رئيس الكاف -وفقًا لمستندات بي بي سي- حصل على بدلات الإقامة والسفر عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، إلى جانب بدلات أخرى عن الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو، ثم بدلات عن الفترة من 27 يونيو وحتى 1 يوليو، ما يعني مضاعفة بدلاته لثلاث مرات.
وأرسلت الهيئة البريطانية استفساراً إلى الكاف ورئيسه من أجل معرفة ما إذا كان متواجدًا في مدغشقر خلال هذه الفترة من عدمه، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن، حسبما ذكرت.
واختتمت بي بي سي تقريرها بالإشارة إلى أن أحمد أحمد يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 40 ألف دولار من الكاف -480 ألف دولار سنويًا-، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كإضافات بقيمة راتب شهرين لكل عام.
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