مصدر بالأهلي يعلق على المفاوضات مع نجم الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الباب لم يغلق بشكل نهائي بشأن التعاقد مع يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي ومنتخب الجزائر.

ونجح بلايلي في التأهل مع منتخب بلاده الجزائر لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بعد الانتصار الأخير على نيجيريا بهدفين مقابل هدف بنصف نهائي البطولة.

وقال مصدر مسؤول في النادي الأهلي –رفض الكشف عن اسمه- لـ"الخليج 365" "الاهتمام بالتعاقد مع يوسف بلايلي لم يكن وليد اللحظة أو بسبب أمم أفريقيا، ندرس الأمر منذ فترة".

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وتابع "الأزمة التي تواجههنا تمكن في القيمة المالية المرتفة للصفقة، كان هناك تواصل مع اللاعب ووكيله، علمنا أنه يمتلك بعض العروض، أبزرها من الدوري القطري وبمقابل مادي يصل لـ5 ملايين يورو".

وأشارت تقارير صحفية جزائرية، أن السد القطري قدم عرضا لنادي الترجي يقدر بـ5 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب، ودخل مسؤولو نادي الدحيل القطري في الصفقة وتم عرض 8 ملايين يورو لضمه.

واختتم "دفع تلك المبالغ في الوقت الحالي أمر صعب للغاية، لكن الباب لم يُغلق بشكل نهائي بشأن التعاقد مع بلايلي، هناك دراسة من جانب لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة لاسارتي".

الجدير بالذكر، أن تقارير صحفية تونسية، أشارت في وقت سابق الى رفض بلايلي صاحب الـ27 عاما لتجديد تعاقده مع الترجي التونسي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.