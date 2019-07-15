لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمباراة «اوكام» الودية

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لخوض مباراة اوكام الإسباني الودية التي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمى : علي لطفي. Advertisements خط الدفاع : احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط : حسام عاشور وحمدي فتحي وجونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات. خط الهجوم : وليد ازارو.

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