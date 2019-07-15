نيمار يعود لتدريبات سان جرمان

عاد مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا اليوم الإثنين إلى تدريبات فريقه باريس سان جرمان وسط أجواء متوترة بينه وناديه الذي كان ينتظره الأسبوع الماضي وتصريحاته الأخيرة بخصوص “الريمونتادا” التي حققها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد فريقه الحالي سان جرمان.

وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد لوكالة فرانس برس الأحد أن نيمار: “سيحضر اليوم الإثنين إلى النادي”.

وبحسب إذاعة مونتي كارلو فإن اللاعب الأغلى في العالم (222 مليون يورو) وصل صباح الإثنين في تمام الساعة 9,10 للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

وتواجه نيمار وباريس سان جرمان عبر وسائل الإعلام منذ الإثنين الماضي عندما تخلف النجم البرازيلي عن موعد استئناف التدريبات في فريق العاصمة للموسم الجديد.

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وبرر المقربون من نيمار غيابه بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة بينها دورة في كرة القدم الخماسية لصالح مؤسسته، مؤسسة نيمار، التي مقرها في برايا غراندي (جنوب شرق البرازيل)، ما دفع ناديه لإصدار بيان لاذع بحقه، معرباً عن استنكاره لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذراً من اتخاذ الاجراءات المناسبة.

وزاد نيمار من حدة التوتر السبت بنشره شريطاً مصوراً قصيراً يظهر فيه شعار النادي الكاتالوني بطل إسبانيا، إذ يرغب في العودة إلى صفوفه هذا الصيف، وأكد بعد ذلك في حديث لموقع “أوه ماي غول” ان إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي “الريمونتادا” التي حققها مع النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان، معززاً التقارير عن رغبة باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.

وأشار نيمار في حديثه الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال في موسم 2016-2017، عندما خسر برشلونة 0-4 ذهاباً في باريس، وحقق معجزة في الإياب عندما استضاف سان جرمان في ملعب كامب نو، وتمكن من الفوز 6-1 بهدف سجله سيرجي روبرتو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بتمريرة حاسمة من نيمار بالذات الذي كان قد سجل هدفين من أهدافه فريقه الستة.

وأثار نيمار انتقادات واسعة من مشجعي فريقه عبر مواقع التواصل، اذ تداول عدد منهم شريطا يقوم فيه أحدهم بإشعال قميص اللاعب الذي يحمل الرقم (10)، بينما تلاعب آخرون بشريط يظهر فيه نيمار حاملا قميصه، وجعلوا نهايته تظهر قيامه برمي القميص في سلة المهملات.