تأجيل سفر مانشستر سيتي للصين

تأجل سفر بعثة فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي إلى الصين، للقيام بفترة الإعداد للموسم الجديد، والتي كانت مقررة السبت الماضي، مرتين بسبب مشكلات إدارية، ليتقرر أخيراً سفر الفريق الإثنين.

وكان من المنتظر أن يطير فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى الصين السبت الماضي، قبل أن تتأجل الرحلة إلى الأحد وبعدها مرة جديدة إلى الإثنين.

وبحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن الطائرة التي كانت من المفترض أن تقل اللاعبين والجهاز الفني للسيتي لم تكن حصلت على الإذن للدخول إلى الأجواء الجوية الصينية.

وسيخوض “السيتيزنز” مباراته الأولى ضمن جولته الآسيوية الأربعاء أمام وستهام يونايتد ضمن الكأس الآسيوية، البطولة الودية التي يشارك فيها أيضا نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، اللذان سيخوضان مباراة نصف النهائي الآخر.

وأدى تأخير الرحلة في امكانية أن يصل سيتي إلى الصين قبل 24 ساعة فقط من خوض مواجهة ويست هام.