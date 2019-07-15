وزارة الدفاع الجزائرية تخصص 9 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر

قررت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين زيادة عدد الطائرات المخصصة لنقل المشجعين الجزائريين إلى القاهرة لحضور المباراة التي سيلتقي فيها “الخصر” مع نظيره السنغالي الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الإثنين: “إضافة إلى البيان الصحافي ليوم السبت 13 يوليو (تموز) 2019، المتعلق بتخصيص 6 طائرات نقل عسكرية، لنقل 600 مشجع للمنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص ثلاث طائرات نقل عسكرية إضافية لنقل 270 مشجعاً، أي 9 طائرات في المجموع، ليصل العدد الإجمالي للمشجعين إلى 870، من أجل دعم وتشجيع الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري المهم”.
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