طاهر أبو زيد يستعد لخوض إنتخابات إتحاد الكرة

يستعد طاهر أبو زيد نجم الاهلي السابق، لتجهيز قائمة وخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، حيث يترشح على مقعد الرئيس. المقبلة، حيث يترشح على مقعد الرئيس. وترددت انباء عن انضمام اللواء محمد عبد السلام واللواء مجدي اللوزي المشرف على الكرة في طلائع الجيش ضمن قائمة أبو زيد.

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