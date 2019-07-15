بعثة منتخب مصر لناشئي السلة تصل للقاهرة باللقب الأفريقي

حرص أعضاء الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على استقبال بعثة المنتخب الوطني لناشئي السلة تحت 16 سنة برئاسة خالد القوصي، بعد وصولها إلى القاهرة قادمة من الرأس الاخضر. إلى القاهرة قادمة من الرأس الاخضر. وكان المنتخب الوطني توج بالأمس باللقب الأفريقي عقب التغلب على مالي في المباراة النهائية، وضمان التأهل للمشاركة في بطولة العالم 2020. وضمان التأهل للمشاركة في بطولة العالم 2020. وحصل المنتخب على اللقب الرابع في تاريخه، بعدما غاب عن التتويج بالألقاب الافريقية منذ عام 2015، ويعد ما وصل إليه المنتخب إنجاز تحت قيادة رفيق يوسف المدير الفني للفريق.

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