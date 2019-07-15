مصر تحصد 4 برونزيات ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

توج المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة، بـ4 ميداليات برونزية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان" خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

حصدت زينة محمد على الميدالية البرونزية لمنافسات الفردي، كما توجت

مع زميلتها دانية ياسر بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي.

فيما حصل الزوجي المكون من محمود محمد حسن وعمر رفعت بالميدالية البرونزية في زوجي البنين.

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وكان المنتخب الوطني قد حصد برونزية منافسات الفرق مع بداية البطولة القارية.

تضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم "محمود محمد حسن - محمد حجازي السيد - معاذ هشام حسن - عمر محمد رفعت - دانية ياسر نبيل - ريم حسن حمدي - زينب يحيى - بسملة محمد عبد العال".

ويشرف على الإدارة الفنية للاعبين آلاء يوسف المدير الفني للفريق، فيما يشرف على النواحي الإدارية شريف جعفر عضو مجلس الإدارة.