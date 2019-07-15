شاهد.. مراسل برشلونة يفجر مفاجأة بشأن نيمار

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فجر ديفيد فالديريناس مراسل قناة برشلونة، مفاجأة بشأن انتقال النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر فالديريناس عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة له وهو يحمل قميص برشلونة مكتوبعليه "مرحبًا نيمار"، وعلق قائلاً "مرحباً نيمار ، سوف يرتدي البرازيلي الرقم 11".
يذكر أن نيمار كان رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017، بصفقة تاريخية بلغت 222
ودخل نيمار في الفترة الأخيرة في صراع مع إدارة باريس سان جيرمان بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل، ومع رغبة برشلونة في استعادة اللاعب البرازيلي لدعم الفريق بالفترة المقبلة.
وذكرت تقارير صحفية في أكثر من مناسبة أن نيمار قد ينضم إلى برشلونة في صفقة تبادلية، برحيل كوتينيو أو ديمبلي إلى صفوف باريس سان جيرمان.
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