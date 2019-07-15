شاهد.. الاتحاد المغربي ينفي استقالة هيرفي رينارد

نفى، الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تداول عن إستقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب منتخب أسود الأطلس.
ونشر الاتحاد ىالمغربي عبر موقعة الرسمي قائلًا :" تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأخبار التي يتم تداولها حاليًا بشأن تقديم السيدهيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول إلى حدود الساعة.
وأكدت الجامعة قائلة :" السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين معالسيد هيرفي رونار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة".
وكان منتخب المغرب ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصرمن دور الـ16، عقب الوقوع في فخ الخسارة بضربات الترجيح أمام نظيره منتخب بنين.
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