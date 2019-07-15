شاهد.. أحمد شوبير يكشف حقيقة استقالة مدرب المغرب

كشف أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة المصري السابق عن حقيقة استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب الفني المغرب. ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :" كل الاخبار المتداولة حول استقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب المغربي لا صحه لها". الاخبار المتداولة حول استقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب المغربي لا صحه لها". وأضاف :"هناك بيان رسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ينفي ذلك ومازالت الاجتماعات مستمرة بينه وبين السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص المستقبل واستمراره". ومازالت الاجتماعات مستمرة بينه وبين السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص المستقبل واستمراره". وكان منتخب المغرب ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بدور الـ16 عقب الوقوع في فخ الهزيمة بضربات الترجيح أمام نظيره منتخب بنين.

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