رسميًا.. الاتحاد والشباب يمثلان السعودية في البطولة العربية

وقع إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وطلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم الاثنين، اتفاقية مشاركة نادي الشباب واتحاد جدة في النسخة المقبلة، وذلك ضمن اتفاقيات مشاركة الأندية العربية في البطولة. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، ومبارك الضفيان الأمين المساعد للأتحاد العربى ،وابراهيم البخيت الرئيس التنفيذى لاتحاد جدة وخالد المعجل مدير فريق الشباب . تحمل النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال مسمى العاهل المغربى "الملك محمد الخامس". الأبطال مسمى العاهل المغربى "الملك محمد الخامس". الجدير بالذكر أن النجم الساحلى التونسى توج بلقب النسخة الماضية من البطولة العربية التي كانت تقام تحت مسمى (كأس زايد للأندية الابطال) عقب الفوز على الهلال السعودى بنتيجة هدفين مقابل هدف. جدير بالذكر يمثل مصر في البطولة العربية نادي الإسماعيلي والإتحاد السكندري.

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