إشبيلية ينهى الصفقة التاسعة هذا الموسم

حسم نادى إشبيلية الإسبانى صفقة انتقال أوليفير توريس خط وسط نادى أتلتيكو المعار لنادى بورتو البرتغالى لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . ونشر نادى اشبيليه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" ان النادى تعاقد مع اللاعب أوليفير توريس مقابل 12 مليون يورو لمدة خمس سنوات حتى 2024. وبدأ توريس صاحب ال 24 عاماً مسيرته الكروية فى نادى أتلتيكو مدريد عام 2012 حتى انتقل الى نادى فياريال على سبيل الإعارة عام 2014 ،ثم إعارته الى نادى بورتو عام2015 ومنه الى نادى اشبيليه.

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