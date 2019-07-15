رياضة | عاجل.. منع الأهلي من ضم نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منع الأهلي من ضم نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع مبلغ 8 ملايين يورو يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر والترجي التونسي من الانضمام إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعرض نادي الدحيل القطري مبلغ 8 ملايين يورو لضم يوسف البلايلي المتألق مع الجزائر في أمم إفريقيا 2019 وهو مبلغ لن يقدر النادي الأهلي على الوصول إليه ويفوق إمكانيات خزينة القلعة الحمراء.

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كان يوسي البلايلي قد وصل مع منتخب الجزائر إلى مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.