رياضة | موعد قرار إعادة مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرار إعادة مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت ​محكمة التحكيم الرياضية​ "كاس" إنها بصدد إصدار القرار النهائي بشأن أزمة المباراة النهائية من بطولة ​دوري أبطال أفريقيا​ 2019 والتي ستجمع بين ​الترجي​ و​الوداد.

وحددت محكمة "كاس" عبر بيان رسمي أن يوم 31 يوليو الحالي سيكون موعداً لقرارها النهائي، بعد إعلان الترجي التونسي والوداد المغربي أحقيته في الحصول على اللقب.

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ورفض كل من الترجي والوداد قرار المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت جدلاً واسعاً.

وأثارت مباراة الإياب بين الوداد والترجي في ملعب "رادس" جدلاُ واسعاً بسبب اعتراضات الفريق المغربي خاصةً بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

كما انسحب لاعبو الوداد بعد توقف اللعب، عقب قرار حكم المباراة بإلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه ومطالبتهم بالعودة لتقنية الفيديو.