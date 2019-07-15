رياضة | برشلونة يرفض التنازل عن التعاقد مع دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض التنازل عن التعاقد مع دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته الشديدة في التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق اياكس امستردام، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن جوسيب ماريا بارتوميو تواصل مع دي ليخت، من أجل إقناعه الانضمام لصفوف البارسا.

ويرفض مسئولو برشلونة فكرة التنازل عن دي ليخت، وانضمامه لنادي يوفنتوس على حساب البارسا.

وكانت بعض التقارير الإيطالية قد أفادت إلى اقتراب يوفنتوس من إعلان تعاقده مع الشاب الهولندي دي ليخت في الساعات المقبلة.