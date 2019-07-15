رياضة | الكشف عن وجهة مورينيو القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن وجهة مورينيو القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، عن مستقبله وإمكانية العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية، أن مورينيو يلمح لإمكانية انتقاله للتدريب في البوندسليجا بعدما اعترف بأنه يدرس اللغة الألمانية أثناء فترة عمله.

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وأوضح مورينيو في تصريحاته عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا الآن أدرس اللغة الألمانية، أنا أدرس لأنني أفتقد اللغة، وأتكلم الانجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية، لكنني لا أستبعد أي شيء".

وتابع: "أنا جائع، لكنني سأنتظر النادي المناسب للمشروع المناسب، وفي الوقت نفسه، أقوم بأشياء أحب أن أفعلها".

وأضاف السبشيال وان: "أفضل العمل، لكنني أحب الرياضات الأخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع بأشياء أخرى غير كرة القدم".