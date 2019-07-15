رياضة | مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أوكام الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أوكام الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة أوكام الإسباني الودية التي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.

تشكيل الأهلي أمام أوكام

حراسة المرمى: علي لطفي

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خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: حسام عاشور وحمدي فتحي وجونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو