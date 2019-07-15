رياضة | مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ في صفقة ساني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ في صفقة ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل اللاعب الألماني ليروى ساني لاعب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، وذلك بعد كثرة العروض التي جاءت للاعب في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة سكاي سبورتس، إن بايرن ميونيخ الألماني استسلم لفكرة عدم التعاقد مع ساني خلال الميركاتو الصيفي.

وتحفظ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رحيل ساني، وأنه من العناصر الأساسية لدى الفريق من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب.

وسافر ساني مع بعثة الفريق إلى جولة آسيوية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل.